Приставы начали выселять жителей Среднеуральского монастыря

Фото: пресс-служба судебных приставов

Судебные приставы по решению суда начали выселять людей из Среднеуральского монастыря, ранее подконтрольного арестованному бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову).



Суд принял решение о выселении людей в связи с «выявленными нарушениями требований градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, создающими реальную угрозу жизни и здоровью граждан, находящихся на территории комплекса», приводит RT сообщение Управления федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

Ранее Басманный суд Москвы продлил арест бывшего схимонаха Сергия до 28 мая. Он обвиняется в самоуправстве, склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания.

Маргарита Головатенко