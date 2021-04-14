«Челси» и «ПСЖ» вышли в полуфинал Лиги чемпионов по футболу

Определились первые два полуфиналиста Лиги чемпионов по футболу. Ими стали английский «Челси» и французский «ПСЖ».

В ответных матчах четвертьфинала обе команды проиграли свои встречи — «Порту» (0:1) и «Баварии» (0:1), соответственно. Несмотря на это, благодаря победам в первых играх на поле соперника, «Челси» и «ПСЖ» прошли дальше.

Два других полуфиналиста будут определены в ночь с 14 на 15 апреля. За выход в полуфинал Лиги чемпионов поборются «Ливерпуль» и «Реал», а также «Боруссия» (Дортмунд) и «Манчестер Сити».

Напомним, финальный матч планируется провести 29 мая в турецком Стамбуле, который ранее должен был принять финал Лиги чемпионов в сезоне 2019/20.