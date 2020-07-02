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Лига чемпионов — 2020/21 стартует в октябре, финал пройдет 29 мая в Стамбуле

14:17, 02.07.2020
Лига чемпионов — 2020/21 стартует в октябре, финал пройдет 29 мая в Стамбуле
Фото: ru.uefa.com

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определился со сроками проведения Лиги чемпионов в сезоне-2020/21.

По принятому регламенту групповой этап турнира стартует 20 октября. Последний тур в группах состоится 8—9 декабря.

Финальный матч планируется провести 29 мая в турецком Стамбуле, который ранее должен был принять финал Лиги чемпионов в сезоне-2019/20.

Напомним, Суперкубок УЕФА по футболу в 2023 году пройдет в столице Татарстана, в Казани.

СпортФутбол
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