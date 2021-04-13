Татарстан оказался в пятерке регионов-лидеров по электронной ветеринарной сертификации

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан вошел в пятерку регионов-лидеров по работе с системой электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» по итогам марта текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Помимо республики, в список попали Московская область, Москва, Краснодарский край, Белгородская область.

Рейтинг конкретного региона формируется по более чем 30 показателям. При составлении списка учитывается объем оформленных производственных и транспортных электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД), гашение эВСД, проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, количество зарегистрированных и подтвержденных площадок и хозяйствующих субъектов.

В «Меркурии» за сутки оформляется в среднем более 14 миллионов ветсертификатов. С помощью этой системы инспекторы ведомства выявляют недобросовестных производителей, площадки-фантомы, а также отзывают небезопасную продукцию.

Кампания по единой идентификации животных стартовала в Татарстане в октябре прошлого года. Подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина