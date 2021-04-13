В Лаишевском районе Татарстана приступили к весенней уборке леса — видео

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В Лаишевском районе РТ стартовала весенняя уборка леса. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Лесники убирают мусор, сухостои, развешивают таблички с напоминаниями о сохранении леса.

В 2020 году на территории лесного фонда республики собрали и вывезли более 7 кубометров мусора, выдали более 1,3 тыс. предписании, к ответственности привлекли более 170 человек.

Общегородской субботник в Казани пройдет 24 апреля. Традиционный двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству территорий проходит в столице Татарстана с 1 апреля по 31 мая. В это время проводится уборка дорог общего пользования, внутриквартальных проездов, парков, скверов, искусственных сооружений, дворов, высаживают деревья и кустарники.

Татьяна Леухина