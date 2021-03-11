В Казани общегородской субботник пройдет 24 апреля
В Казани 24 апреля пройдет общегородской субботник по санитарной очистке и благоустройству городской территории. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов мэрии Казани №9.
Согласно документу, традиционный двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству территорий пройдет в столице Татарстана с 1 апреля по 31 мая.
В рамках двухмесячника проведут уборку дорог общего пользования, внутриквартальных проездов, парков, скверов, искусственных сооружений, дворов. Будут посажены деревья и кустарники.
Запланирована ликвидация стихийных свалок на территории Казани, очистка остановочных пунктов, светофоров и ограждений. Участникам субботника выдадут необходимый инвентарь. В уборке также задействуют технику.
Ранее правительство Татарстана подписало постановление, по которому с 1 апреля по 31 мая в республике пройдет санитарный двухмесячник по очистке территорий населенных пунктов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
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