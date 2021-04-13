В Минэкономразвития России обсудили социально-экономическое развитие Татарстана

Сегодня министр экономического развития России Максим Решетников и президент Татарстана Рустам Минниханов провели встречу, на которой обсудили вопросы социально-экономического развития республики. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Стороны обсудили развитие инвестиционной деятельности в рамках двух особых экономических зон: «Алабуга» и «Иннополис», обсудили инфраструктурную поддержку инвестиционных проектов. Также на встрече рассматривались варианты развития агломераций и моногородов, и вопросы территориального планирования.

Фото: economy.gov.ru



Минниханов отметил значение федеральных инструментов поддержки для стимулирования инвестиционной активности. Среди них — механизм субсидирования затрат на создание и модернизацию инфраструктуры особых экономических зон, индустриальных парков и технопарков, возможность инфраструктурной поддержки новых инвестиционных проектов за счет высвобождаемых средств после реструктуризации бюджетных кредитов.



Решетников заявил, что Минэкономразвития рассмотрит возможность внесения изменений в критерии отбора инвестиционных проектов. Это сделается для того, чтобы поддержать реализацию новых проектов предприятиями, а также включить проекты по вторичной переработке нефтепродуктов.

В начале апреля наблюдательный совет особой экономической зоны «Алабуга» одобрил пять новых инвестиционных проектов, которые будут реализованы на ее территории.



Татьяна Леухина