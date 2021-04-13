В Госдуме считают маловероятным отключение России от Visa и MasterCard

Отключение России от Visa и MasterCard маловероятно, но технически страна готова к этому. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Сейчас Visa и MasterCard занимают 75% российского рынка. По словам Аксакова, их оборот составляет около сотни триллионов рублей.

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— Это огромный заработок, который они потеряют, если их потребуют отключиться от российского рынка. Естественно, это репутационные потери. Думаю, для них самое главное — это экономические очень большие потери. Поэтому я не очень верю, что Госдеп такое решение примет. Но теоретически мы готовы, — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, на фоне пандемии коронавируса заграничные поездки граждан минимизированы, актуальность международных платежей также не высока.

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на фоне недружественного отношения некоторых государств к России нельзя исключать ее отключение от западных платежных систем.

Татьяна Леухина