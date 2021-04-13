В Кремле не исключают отключение России от западных платежных систем

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на фоне недружественного отношения некоторых государств к России нельзя исключать ее отключение от западных платежных систем.

«Мы можем с уверенностью констатировать одно. Что в тех или иных формах ограничения в отношении России используются целым рядом государств, которые преследуют цель такого незаконного, с точки зрения международного права, сдерживания России», — цитирует ТАСС Пескова.

Пресс-секретарь Путина считает, что отечественная платежная система «Мир» со временем получит глобальное распространение, так как она уже «достаточно окрепла». «Да, она не имеет пока международного хождения, но все-таки уже появились страны, где этой системой можно пользоваться», — заявил Песков.

В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости отказа от платежных систем, контролируемых Западом. По его мнению, это снизит санкционные риски перехода к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах.

Фото: kremlin.ru

Замглавы МИД Александр Панкин ранее заявлял, что в России может появиться альтернатива платежной системе SWIFT.



Татьяна Демина