Правительство выделит 9 млрд рублей производителям сахара и масла

Правительство России выделит производителям сахара и подсолнечного масла 9 млрд рублей для возмещения части затрат для стабилизации цен на продовольственные товары. Об этом говорится в проекте распоряжения кабмина по выделению Минсельхозу в 2021 году бюджетных ассигнований.

«В целях стабилизации цен на продовольственные товары выделить Минсельхозу России в 2021 году из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования в размере 9 млрд рублей для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ для возмещения части затрат на производство и реализацию рафинированного бутилированного масла подсолнечного и сахара белого в предприятия розничной торговли», — цитирует документ ТАСС.

Больше всего межбюджетных трансфертов направят в Воронежскую область — 1,668 млрд рублей, Ростовскую область — 1,125 млрд рублей, а также в Краснодарский край — 1,043 млрд рублей.

Правительство предоставляет возмещение затрат производителям из расчета 10 рублей на 1 л произведенного и реализованного в магазинах рафинированного подсолнечного масла, не превышающего 95 рублей за 1 л.

Ранее правительство России продлило соглашения о стабилизации цен на сахарный песок и подсолнечное масло.



Ольга Плешкова