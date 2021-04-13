Фирдусу Тямаеву вместо Башкирии предложили выступить в Татарстане

Фото: firdustyamaev_official

Татарскому певцу Фирдусу Тямаеву в качестве компенсации за срыв концерта в одном из сел Башкирии Минкульт Татарстана предложил площадки в республике. Об этом на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам сообщила первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

На вопрос депутата, гендиректора ТНВ Ильшата Аминова о том, предпринимаются ли какие-то шаги для того, чтобы не препятствовали нашим артистам выступать в соседней республике (ранее были отменены концерты Ильсии Бадретдиновой, — прим. ред.), Адгамова ответила утвердительно. В частности, министр Ирада Аюпова звонила башкирским коллегам.

— Мы встречались и разговаривали с министерством культуры Республики Башкортостан. Сегодня у нас как раз проводит гастроли их театр. С нашей стороны никаких ограничений нет. И мы также разговаривали с Фирдусом Тямаевым о том, что готовы предоставить площадки нашей обширной сети культурно-досуговых учреждений, чтобы они могли порадовать своим искусством наших жителей. В части ограничений по концертам на территории Башкортостана нужно сказать, что здесь необходимо отметить взаимоотношения двух хозяйствующих субъектов. Министерство может оказать содействие только в части концертов на наших площадках, о чем и договорились.

Адгамова отметила, что выдача маршрутного листа исполнителям не регламентируется министерством. И заявила, что «культура должна быть вне политики», а на территории Татарстана нет никаких ограничений для выступлений любых исполнителей.