В Татарстане на восемь лет посадили пенсионера за убийство и выращивание мака

В Татарстане осудили 70-летнего жителя Мамадышского района, которого обвинили в убийстве и незаконном выращивании мака. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Установлено, что 24 августа 2020 года пенсионер, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, поругался с приятелем. В ходе ссоры он нанес ему множество ударов кухонным ножом. Потерпевший скончался на месте. Труп 70-летний мужчина спрятал в сливной яме своего огорода.

Также установлено, что мужчина незаконно выращивал на своем участке мак. Часть наркосодержащего растения он успел собрать и высушить для личного потребления. Полицейские обнаружили 14 кустов.

Фото: МВД по РТ (архив)

Суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее в Татарстане мужчину осудили за выращивание мака «в крупном размере» — 15 кустиков.

Ольга Плешкова