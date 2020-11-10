В Татарстане мужчину осудили за выращивание мака «в крупном размере» — 15 кустиков

Фото: МВД по РТ (архив)

В Татарстане осудили 47-летнего жителя Буинска за культивирование 15 кустиков мака. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

На приусадебном участке мужчины росли 15 растений мака. В суде установлено, что мужчина умышленно их выращивал. В итоге суд признал его виновным в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства, причем в крупном размере.

Вину мужчина полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа 5 тыс. рублей в доход государства, сообщается на сайте ведомства.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее в Татарстане на жительницу села возбудили уголовное дело из-за того, что она выращивала мак для использования в качестве начинки для выпечки.

