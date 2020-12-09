В Татарстане меняется график движения некоторых пригородных поездов
С 13 декабря меняется расписание движения двух пригородных поездов. Изменения затронут маршруты №6423 Кизнер — Казань и №6432 Казань — Арск, сообщает Миндортранс РТ.
Со станции Кизнер поезд будет отправляться на 19 минут раньше, чем обычно — в 6:41. В Казань он будет прибывать на 17 минут раньше — в 9:38.
Электричка до Арска из Казани будет выходить позже обычного на 32 минуты — в 11:04. Прибытие в место в назначения ожидается в 12:56.
«В расписании указано местное время», — уточнили в пресс-службе Пригородной пассажирской компании «Содружество».
Изменения в расписании движения электричек затронут также маршруты из Казани до Свияжска, Канаша и Сосновки.
Напомним, что с 5 декабря в Татарстане возобновили движение электричек от Казани до Сосновки и обратно.
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