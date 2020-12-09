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В Татарстане меняется график движения некоторых пригородных поездов

23:23, 09.12.2020
В Татарстане меняется график движения некоторых пригородных поездов
Фото: realnoevremya.ru

С 13 декабря меняется расписание движения двух пригородных поездов. Изменения затронут маршруты №6423 Кизнер — Казань и №6432 Казань — Арск, сообщает Миндортранс РТ.

Со станции Кизнер поезд будет отправляться на 19 минут раньше, чем обычно — в 6:41. В Казань он будет прибывать на 17 минут раньше — в 9:38.

Электричка до Арска из Казани будет выходить позже обычного на 32 минуты — в 11:04. Прибытие в место в назначения ожидается в 12:56.

«В расписании указано местное время», — уточнили в пресс-службе Пригородной пассажирской компании «Содружество».

Фото: Олег Тихонов

Изменения в расписании движения электричек затронут также маршруты из Казани до Свияжска, Канаша и Сосновки.

Напомним, что с 5 декабря в Татарстане возобновили движение электричек от Казани до Сосновки и обратно.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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