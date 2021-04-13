В Казани ГИБДД проведет очередные массовые проверки автобусов

ГИБДД Казани проведет очередные массовые проверки автобусов. Ближайший рейд состоится в среду, 14 апреля, с 6.30 до 11.00 часов.

Сплошным проверкам подвергнутся автобусы, которые осуществляют регулярные или по заказу пассажирские перевозки по муниципальным, межмуниципальным, межрегиональным маршрутам.

«Под пристальным вниманием сотрудников ГИБДД окажутся лица, не соблюдающие правила перевозки пассажиров, управляющие транспортными средствами без соответствующих документов, а также управляющие транспортными средствами с техническими неисправностями. Адресная работа будет проводиться и с водителями, уклоняющимися от уплаты административных штрафов за нарушение ПДД РФ в установленные законом сроки», — говорится в сообщении ведомства.

Если инспекторы выявят технические неисправности автобусов, будут приняты меры по запрещению их эксплуатации.



Ранее Госавтоинспекция Казани провела рейд «Нетрезвый водитель», направленный на выявление пьяных за рулем. Нетрезвому водителю за управление автомобилем грозит 30 тысяч рублей штрафа с лишением прав на срок от полутора до двух лет.



Ольга Плешкова