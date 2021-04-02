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ГИБДД Казани в пятницу выйдет на поиск нетрезвых водителей

10:25, 02.04.2021
ГИБДД Казани в пятницу выйдет на поиск нетрезвых водителей
Фото: Максим Платонов

Госавтоинспекция Казани проведет рейд «Нетрезвый водитель», направленный на выявление пьяных за рулем. По данным ведомства, мероприятие пройдет с 19.30 2 апреля до 4.00 3 апреля.

Нетрезвому водителю за управление автомобилем грозит 30 тысяч рублей штрафа с лишением прав на срок от полутора до двух лет.

Подобные рейды проводятся и в Набережных Челнах — в ходе мероприятия, который прошел в конце марта, сотрудники ГИБДД поймали 9 пьяных водителей.

Общество Татарстан
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