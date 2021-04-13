В Татарстане дадут налоговые льготы резидентам 43 промпарков

Фото: Максим Платонов

Свыше 200 резидентов промышленных парков Татарстана получат в этом году налоговые льготы для сохранения бизнеса и рабочих мест в агломерациях республики. Соответствующие поправки в республиканское законодательство сегодня были одобрены бюджетным комитетом Госсовета РТ.

Так, резиденты, работающие по упрощенной системе налогообложения, смогут перейти на льготную ставку с 6% до 1%, а по второй схеме — с 15% до 5%. Кроме того, они будут полностью освобождены от уплаты транспортного и имущественного налогов.

Воспользоваться льготами смогут только резиденты тех промышленных парков, которые заполнены не более чем на 70%.

«Это коснется 43 промышленных парков, за исключением Казани, Набережных Челнов, — пояснил «Реальному времени» глава бюджетного комитета Леонид Якунин. — Они направлены на развитие промпарков в сельских районах. Чем дальше от центра Казани, тем ниже их заполняемость».

Выпадающие доходы республиканского бюджета составят 15,3 млн рублей, уточнил он. Срок действия льгот — от 3 до 10 лет. Всего в Татарстане работают 100 промышленных парков.

Госсовет рассмотрит пакет налоговых льгот на ближайшей сессии 23 апреля. Но главный вопрос — о снижении тарифов на электричество — пока не решен.

Ранее в Татарстане одобрили концепцию развития промышленных парков и площадок. Она предусматривает компенсацию расходов на электроэнергию, сообщил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на годовой коллегии ведомства. Подробностей он не раскрыл.

Луиза Игнатьева