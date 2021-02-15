В Татарстане одобрили концепцию развития промышленных парков и площадок

Фото: Максим Платонов

В Татарстане одобрили концепцию развития промышленных парков и площадок. Она предусматривает компенсацию расходов на электроэнергию, сообщил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на годовой коллегии ведомства. Подробностей он не раскрыл.

На данный момент работают 100 промышленных объектов — 80 парков и 20 площадок.



В рамках концепции предполагается оказать федеральную поддержку на инфраструктуру. Так, челнинские Камский индустриальный парк (КИП) «Мастер» и парк «Развитие» ожидают помощи на строительство седьмой и третьей очереди соответственно.

О том, что Министерство экономики Татарстана разрабатывает новую концепцию развития промышленных парков, стало известно в начале февраля. По словам Шагиахметова, основной задачей ведомства является повышение эффективности деятельности промпарков, в частности, особое внимание необходимо уделить объектам с государственным финансированием.