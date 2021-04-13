В Чистополе часть Пристанского леса затопило канализационными стоками

В Чистополе часть Пристанского леса затопило канализационными стоками. Общая площадь загрязненной территории составила 550 кв. метров.

Сообщение о затоплении лесного массива появилось в соцсетях, после чего на место выехали экологи. Проверка подтвердила нарушение статей 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления) и ст. 8.6. (порча земель).

Сотрудники специализированной инспекции аналитического контроля (СИАК) отобрали пробы жидкости с углубления на рельефе местности, прилегающей к канализационному колодцу.

Результаты анализа проб для принятия мер реагирования переданы в Министерство лесного хозяйства Татарстана, так как нарушение выявлено на территории лесного массива, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Ранее в Альметьевском районе Татарстана в лесу обнаружили разлив нефтепродуктов. Площадь загрязненного участка составила 418 кв. метров.

Татьяна Демина