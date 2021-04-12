В Альметьевском районе РТ в лесу обнаружили разлив нефтепродуктов

В Альметьевском районе Татарстана в лесу обнаружили разлив нефтепродуктов. Площадь загрязненного участка составила 418 кв. метров.

Факт разлива нефтепродуктов выявили инспекторы Юго-Восточного территориального управления Минэкологии РТ в рамках санитарно-экологического двухмесячника.

Информация о происшествии для принятия соответствующих мер направлена в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора так как предприятие, с которого произошел разлив, подлежит федеральному государственному экологическому надзору, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Фото: eco.tatarstan.ru

Напомним, на прошлой неделе в Альметьевске на водоеме в парке «Каскад прудов» обнаружили нефтяную пленку. По данному факту возбуждено административное расследование.

Также в начале апреля в Альметьевском районе РТ, около детского оздоровительного лагеря «Орленок», произошел аварийный разлив нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила 640 кв. метров. 7 апреля в «Татнефти» сообщили, что в ближайшее время планируют завершить очистку участка.

Татьяна Демина