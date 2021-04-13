Минздрав хочет включить вакцинацию от коронавируса в календарь профилактических прививок

Минздрав намерен включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок, что приравняет инфекцию к кори, столбняку и гепатиту, то есть сделает прививку обязательной для граждан социально значимых профессий — педагогов и медиков.



В профсоюзе учителей сочли эту меру правильной, а в объединении медработников предпочитают, чтобы людей прививали на добровольной основе до окончания испытаний.

Если прививку включат в нацкалендарь, прививка от COVID-19 станет обязательной для тех, чьи профессии входят в правительственный перечень работ с высоким риском заразиться инфекцией. Сейчас в нацкалендарь профилактических прививок ключены прививки от гепатита В, полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша, кори, краснухи и гриппа. Как сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник в правительстве, Минздрав делает таким образом прививку против коронавируса обязательной для медиков и учителей.

В Минздраве РФ сообщили, что действительно «прорабатывают» вопрос включения новой коронавирусной инфекции в национальный календарь профилактических прививок. «Подходы к формированию перечня категорий граждан, которым необходимо будет проходить вакцинацию, в настоящий момент обсуждаются с привлечением экспертного сообщества и общественных объединений».

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила для дальнейшего рассмотрения законопроект, предполагающий включение прививки от коронавируса в действующий перечень профилактических прививок.

Маргарита Головатенко