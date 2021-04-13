Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин намерен стать кандидатом в депутаты Госдумы

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин планирует участвовать в выборах в Государственную думу.

По данным источника URA.RU, он подаст документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по единому федеральному избирательному списку. Махонин намерен сделать это к концу апреля.

Планируется, что губернатор после этого возглавит региональную тройку партии на выборах в Госдуму. При победе на выборах в сентябре текущего года он откажется от мандата, и депутатом станет другой кандидат.

В администрации Пермского края информацию о планах Махонина оставили без комментария.

Напомним, на выборах главы региона в сентябре 2020 года Махонин набрал 75,69% голосов избирателей. Кандидат от КПРФ Ксения Айтакова получила 13,63% голосов, представитель ЛДПР Олег Постников — 5,66%, выдвинутый партией «Патриоты России» Евгений Козлов — 2,34% голосов.



Татьяна Демина