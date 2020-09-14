В Пермском крае подвели предварительные итоги выборов губернатора
В Пермском крае обработали 100% бюллетеней. По предварительным подсчетам врио губернатора региона Дмитрий Махонин набрал 75,69% голосов.
«По результатам подсчета 100% бюллетеней победил Дмитрий Николаевич Махонин. 75,69%", — передает ТАСС слова председателя краевого избиркома Игоря Вагина.
Явка в регионе составила 35,75%. Кандидат от КПРФ Ксения Айтакова получила 13,63% голосов, представитель ЛДПР Олег Постников — 5,66%, выдвинутый партией «Патриоты России» Евгений Козлов — 2,34% голосов.ОбществоВласть
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