Скончался главный врач ФК «Динамо» Александр Ярдошвили

Главный врач футбольного клуба «Динамо» Александр Ярдошвили умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба, не уточнив причин смерти.

«Не стало главного врача нашей команды Александра Эдуардовича Ярдошвили. Футбольный клуб «Динамо» выражает соболезнования всем родным и близким Александра Эдуардовича и скорбит вместе с теми, кто имел честь работать и дружить с ним», — говорится в сообщении.

Кроме работы в «Динамо» Ярдошвили также занимал аналогичные посты в «Локомотиве», ЦСКА и входил в медицинский штаб сборной России по футболу.

В октябре 2020 года он возглавил профсоюз футбольных врачей Российского футбольного союза (РФС), где отстаивал интересы врачей в отечественном футболе.

Напомним, ранее скончался массажист московского ЦСКА Михаил Насибов.