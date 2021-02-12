Скончался массажист ЦСКА Михаил Насибов

Скончался массажист московского футбольного клуба ЦСКА Михаил Насибов. Об этом сообщил телеведущий и журналист Илья Казаков.

«Сейчас написали — умер Миша Насибов. Не поверил, перезвонил. Подтвердили: вчера в 23.30. Массажист-легенда, столько лет в сборной и ЦСКА. Светлый, сильный, веселый и наивный, не представляющий себя без футбола», — написал Казаков в телеграм-канале.

Насибов известен своей работой массажистом в сборной России по футболу, вместе с которой с 1976 года побывал на пяти чемпионатах мира. Последние 17 лет он работал на аналогичной должности в ЦСКА. Насибову было 67 лет.

Напомним, ранее стало известно о смерти экс-генменеджера сборной России по регби-7 Рифката Саттарова.