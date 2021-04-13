«Ак Барс» сыграет шестой матч серии с «Авангардом» в плей-офф КХЛ

Сегодня, 13 апреля, «Ак Барс» сыграет в гостях с «Авангардом» в шестом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Омская команда имеет в своем активе на одну победу больше, чем казанцы, и уже сегодня может гарантировать себе выход в финал Кубка Гагарина. Для этого «Авангард» должен в четвертый раз в серии победить «барсов».

В случае победы «Ак Барса» команды вновь переедут в Казань, где выяснят победителя серии и второго финалиста плей-офф КХЛ. Накануне первым в финал вышел московский ЦСКА, в шести матчах обыгравший петербургский СКА.

Пока «Ак Барс» и «Авангард» обмениваются гостевыми победами. Омичи выиграли все три казанских матча, а «барсы» дважды оказались сильнее в Балашихе.

Накануне казанские хоккеисты отправились в Балашиху, в составе команды нет никаких потерь, все основные игроки «барсов» готовы выйти на лед.

За день до игры мотивационный пост в «Инстаграм» опубликовал капитан «Ак Барса» Данис Зарипов, заявивший, что не намерен сдаваться в борьбе за Кубок Гагарина.

Встреча в Балашихе состоится сегодня, начало игры — в 19.00 по мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканалах ТНВ и «ТНВ-Планета».