Данис Зарипов: «Если ты думаешь, что я сдался, ты ошибаешься»

Капитан и нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов опубликовал новый пост в своем аккаунте в «Инстаграм».

Хоккеист выложил фотографию, где барс лезет на гору, на вершине которой изображен Кубок Гагарина. При этом вокруг горы летают птицы, похожие на ястребов (символика «Авангарда»).

«Передаю привет своей мечте. Если ты думаешь, что я сдался... Ты ошибаешься!» — написал Зарипов.

Чуть позже в комментариях появился актер Станислав Ярушин, написавший Let’s go man, а также ведущая «Ак Барс Шоу» Камиля Харисова со словами поддержки «Вы лучшие».

Напомним, «Ак Барс» проигрывает в серии с «Авангардом» со счетом 2:3. Следующее поражение казанцев выбьет команду из розыгрыша Кубка Гагарина.

Подробное превью шестого матча читайте в материале «Реального времени».