В Казани представят концепции благоустройства Голубых озер и спортивного парка у «Ак Барс Арены»

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Казани запускают общественные обсуждения проектов будущего парка возле «Ак Барс Арены» и концепции благоустройства Голубых озер. Об этом сообщается на официальной странице «Стратегии развития Казанки».

В среду, 14 апреля, предварительную концепцию благоустройства Голубых Озер представят в ДК «Кадышево» жилого массива Кадышево по ул. Рихарда Зорге, 6б. Встреча начнется в 18.30.



В четверг, 15 апреля, казанцев приглашают формировать техническое задание для спортивного парка у «Ак Барс Арены». Обсуждение состоится в 8-м здании КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева по ул. Четаева, 18а. Мероприятие начнется в 19.00.

В конце февраля в Казани рассказали о планах по благоустройству и созданию новых парков. На правом берегу Казанки от моста «Миллениум» до Кремлевской дамбы появится «Парк горизонтов». Автором концепции этого парка выступил французский ландшафтный архитектор Мишель Пена.

Татьяна Леухина