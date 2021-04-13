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В Казани представят концепции благоустройства Голубых озер и спортивного парка у «Ак Барс Арены»

01:28, 13.04.2021 3
В Казани представят концепции благоустройства Голубых озер и спортивного парка у «Ак Барс Арены»
Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Казани запускают общественные обсуждения проектов будущего парка возле «Ак Барс Арены» и концепции благоустройства Голубых озер. Об этом сообщается на официальной странице «Стратегии развития Казанки».

В среду, 14 апреля, предварительную концепцию благоустройства Голубых Озер представят в ДК «Кадышево» жилого массива Кадышево по ул. Рихарда Зорге, 6б. Встреча начнется в 18.30.


В четверг, 15 апреля, казанцев приглашают формировать техническое задание для спортивного парка у «Ак Барс Арены». Обсуждение состоится в 8-м здании КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева по ул. Четаева, 18а. Мероприятие начнется в 19.00.

В конце февраля в Казани рассказали о планах по благоустройству и созданию новых парков. На правом берегу Казанки от моста «Миллениум» до Кремлевской дамбы появится «Парк горизонтов». Автором концепции этого парка выступил французский ландшафтный архитектор Мишель Пена.

Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 13 апр
    слово легендарный - это как величайший, как восхитительнейший... и т.д. - живая легенда...всех эпох и континентов... но это не так.
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  • Анонимно 13 апр
    молодцы люди после спорта могут отдохнуть на набережных.
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  • Анонимно 13 апр
    Надо опубликовать эти проекты. Если ты с проектом ознакомился только бегло, непосредственно перед обсуждением, то и никаких нормальных идей высказать не сможешь. Так было при обсуждении программы Наш двор на сорванном Управляющей компанией Уютный дом собрании. Проектировщик говорит, что нельзя разместить парковки из-за наличия кабеля и зеленых насаждений, а жители - хотим и всё тут, пилите деревья. Хотелки нужно соизмерять со СНиПами и СанПиНами, законами об экологии. Хотелки скоро распространятся на парковку авто прямо на лестничной клетке в доме
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