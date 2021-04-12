В Татарстане сельским жителям безвозмездно раздадут рассаду и семена на 10 млн рублей

В Татарстане на программу реализации семян овощных культур сельскому населению выделят 10 млн рублей. Такое решение принял президент республики Рустам Минниханов по инициативе Минсельхозпрода РТ.

В общей сложности жители республики смогут получить 30 тонн лука-севка, 1 тонну семян моркови, 600 кг семян столовой свеклы, а также рассаду капусты. Безвозмездная передача семян и рассады жителям сел позволяет обеспечить самозанятость сельчан в условиях непростой экономической ситуации и поддержать продовольственную стабильность республики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Операторами по поставке семян стали районные потребительские общества и кооперативы системы Татпотребсоюза. Сейчас семена уже переданы в районы республики для дальнейшего распределения среди личных подсобных хозяйств. Рассада поступит несколько позднее, в мае текущего года, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.



Исследование сервиса igooods, проведенное в конце марта показало, что у жителей Казани самыми популярными семенами для рассады являются томаты, огурцы и морковь. Столица Татарстана стала одним из лидеров среди регионов по количеству покупок в категории «все для дома и сада».



Татьяна Леухина