Исследование: казанцы активно покупают рассаду онлайн

Фото: Максим Платонов

У жителей Казани самыми популярными семенами для рассады являются томаты, огурцы и морковь, следует из аналитики сервиса igooods, который доставляет продукты из торговых сетей «Ашан», «Лента» и «Metro».

Столица Татарстана стала одним из лидеров среди регионов по количеству покупок в категории «все для дома и сада».

Чаще всего среди плодовоовощных культур казанцы заказывают томаты сортов «ранняя пташка», «красные бусы» и «хурма». На втором месте у жителей столицы РТ огурцы сорта «корнишон». На третьей строчке расположилась морковь сорта «королева осени».

Также в исследовании было отмечено, что зимой казанцы активнее готовились к посадкам, чем ранней весной. Это определили по покупкам грунта. Зимой его приобретали в 3 раза чаще.

Ранее отмечалось, что у жителей Казани растет спрос на семена и саженцы. По сравнению с прошлым годом он увеличился на 27%. Аналогичная тенденция наблюдается и по России в целом — спрос на рассаду вырос на 38% по сравнению с 2020 годом.

