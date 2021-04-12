Новости общества

10:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

За сутки в России обнаружили 8 320 новых случаев коронавируса

11:10, 12.04.2021
За сутки в России обнаружили 8 320 новых случаев коронавируса
Фото: Максим Платонов

За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло на 8 320, до 4 649 710. Об этом сообщает оперативный штаб. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,18%.

Число вылечившихся после коронавируса увеличилось за сутки на 6 656, до 4 272 165. Доля выздоровевших осталась на уровне 91,9%.

Умерло за сутки 277 человек — это минимум с 9 ноября 2020 года. Всего скончались 103 263 пациента. Условная летальность выросла до 2,22%.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с министром труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмирой Зариповой
Официальные партнеры

Спецпроекты

Рекомендуем