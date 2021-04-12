За сутки в России обнаружили 8 320 новых случаев коронавируса

Фото: Максим Платонов

За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло на 8 320, до 4 649 710. Об этом сообщает оперативный штаб. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,18%.

Число вылечившихся после коронавируса увеличилось за сутки на 6 656, до 4 272 165. Доля выздоровевших осталась на уровне 91,9%.

Умерло за сутки 277 человек — это минимум с 9 ноября 2020 года. Всего скончались 103 263 пациента. Условная летальность выросла до 2,22%.