Стоимость офиса «Анкор Банка» выросла на 10 млн рублей
Оценка бывшего головного офиса прогоревшего «Анкор Банка» поднялась на 10 млн рублей. Здание на улице Братьев Касимовых стоит 98,8 млн рублей.
Соответствующее объявление выставил Аукционный брокер РФК. В комплекс зданий входят основной корпус, а также административное здание и гараж.
Ранее «Реальное время» писало, что цена здания уже опустилась до 88 млн рублей. Однако то объявление публиковалось от АО «Российский аукционный дом».
Напомним, 3 марта 2017 года «Анкор Банк» лишился лицензии. Арбитраж признал его банкротом 10 апреля того же года. Сумма требований кредиторов составляла 6,2 млрд рублей.НедвижимостьЭкономикаБанки Татарстан
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