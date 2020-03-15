Стоимость офиса «Анкор Банка» выросла на 10 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Евгений Калашников

Оценка бывшего головного офиса прогоревшего «Анкор Банка» поднялась на 10 млн рублей. Здание на улице Братьев Касимовых стоит 98,8 млн рублей.

Соответствующее объявление выставил Аукционный брокер РФК. В комплекс зданий входят основной корпус, а также административное здание и гараж.

Ранее «Реальное время» писало, что цена здания уже опустилась до 88 млн рублей. Однако то объявление публиковалось от АО «Российский аукционный дом».

Напомним, 3 марта 2017 года «Анкор Банк» лишился лицензии. Арбитраж признал его банкротом 10 апреля того же года. Сумма требований кредиторов составляла 6,2 млрд рублей.