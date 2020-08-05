«Анкор Банк» выставил на торги имущество на 23 млн рублей
Татарстанский «Анкор Банк», прогоревший в 2017 году, выставил на торги часть имущества. Семь лотов конкурсный управляющий кредитной организации оценил в 23,1 млн рублей.
Самым дорогим лотом стал земельный участок в Тверской области. Его площадь превышает 1,5 млн кв. м. Этот участок оценивается в 20,3 млн рублей.
Кроме того, на аукцион выставляются пять серверов и система хранения данных.
Эти лоты уже пытались продать в апреле. С тех пор стоимость имущества снизилась приблизительно на 300 тыс. рублей.
Напомним, что ЦБ отозвал лицензию «Анкор Банка» в марте 2017 года, уже в апреле кредитная организация была признана банкротом. «Конкурсником» банка выступает Агентство по страхованию вкладов. Летом оно выставило на торги несколько лотов за 600 млн рублей.ЭкономикаБанки Татарстан
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