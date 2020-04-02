АСВ вновь не смогло продать головной офис «Анкор Банка»

Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) объявило результаты торгов по продаже здания прогоревшего «Анкор Банка», конкурсным управляющим которого ведомство является. Продать объект вновь не удалось.

Торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия допущенных участников, говорится в сообщении, опубликованном в реестре сведений о банкротстве.

Напомним, что «Анкор Банк» лишился лицензии 3 марта 2017 года. Арбитраж признал его банкротом 10 апреля того же года. Сумма требований кредиторов составляла 6,2 млрд рублей. Главный офис банка уже не раз выставлялся на торги. Последние месяцы стоимость объекта колебалась в пределах 90—100 млн рублей.