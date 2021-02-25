Мишустин утвердил правила заключения инвестсоглашений по глубокой переработке нефти

Фото: Максим Платонов (архив)

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление правительства, которым определяются форма и правила заключения инвестиционных соглашений между Минэнерго и нефтяниками.

Речь идет о соглашениях по инвестициям в строительство установок глубокой переработки нефти. В этом случае компании смогут получать обратный акциз на нефтяное сырье, рассчитанный с учетом дополнительного инвестиционного коэффициента (1,3), следует из пояснительной записки к документу.

Фото: rt-online.ru

Механизм обратного акциза позволит привлечь около 1 трлн рублей в строительство около 30 установок глубокой переработки нефти в следующие 6‒10 лет, считают в правительстве.

Напомним, Совет Федерации одобрил закон о корректировке налога на дополнительный доход, вводящий «обратный акциз» для переработчиков сверхвязкой нефти.