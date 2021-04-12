Мосбиржа и крупные российские банки создадут первого в стране блокчейн-оператора

Московская биржа и крупнейшие банки — участники Ассоциации ФинТех (АФТ) планируют создание первого в России блокчейн-оператора для развития технологий с использованием распределенных реестров, сказано на сайте ассоциации.



Документы о создании «Системы распределенного реестра» были подписаны в Москве 9 апреля. Учредители — АФТ, Московская биржа, Банк ВТБ, «Газпромбанк», ПСБ, Национальная система платежных карт. Каждому соучредителю принадлежит одна шестая доли в компании. В качестве вложения в капитал организации АФТ передаст права на российскую блокчейн-платформу «Мастерчейн».

«Мы рассчитываем, что компетенции учредителей и команды проекта создадут фундамент для раскрытия всех преимуществ технологии распределенного реестра», — сказал председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в России может появиться альтернатива платежной системе SWIFT.

Маргарита Головатенко