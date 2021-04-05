В МИД России допустили появление в стране альтернативы SWIFT

В России может появиться альтернатива платежной системе SWIFT. Об этом рассказал замглавы МИД Александр Панкин.

— Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, очевидно, что база для международных расчетов может быть сформирована совершенно на новой технологической основе, — передает его слова «РИА Новости».

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Панкин отметил, что развитие альтернативных, более продвинутых SWIFT систем — это реакция на геополитическую реальность и ответ на необходимость модернизировать методы осуществления платежей с учетом современных достижений в цифровой сфере.

В конце марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность отключения России от SWIFT.

Ранее «Реальное время» совместно с экспертами выясняло, насколько реальна идея отключить Россию от SWIFT. Все подробности — в материале интернет-газеты.