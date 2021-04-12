Минниханов заявил, что хазратов нужно вакцинировать от коронавируса

Президент Татарстана Рустам Минниханов на проходящем в Казани VIII съезде Духовного управления мусульман РТ заявил, что хазратов нужно охранять от пандемии коронавируса и провести их вакцинацию. Ранее мусульманам в месяц Рамадан рекомендовали делать прививку от COVID-19 после захода солнца.

Он отметил, что впереди — большие планы, в частности празднование 1100-летия принятия ислама. Президент отметил большую роль ДУМ по возрождению татарского языка, который по этой теме работает рука об руку со Всемирным конгрессом татар.

Напомним, сегодня ДУМ РТ отчитывается об итогах 4-летней деятельности и изберет нового муфтия Татарстана, его первого заместителя и главного казыя Татарстана.