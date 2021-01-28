Минниханов раскритиковал работу суперсервисов: «Они должны быть удобны, а не для показухи»

На итоговой коллегии Минцифры РТ президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал работу суперсервисов. По его словам, есть огромный потенциал в разных отраслях. Разработчики есть, но как будут дальше работать — непонятно. «Они должны быть удобны, а не для показухи», — отметил он.

Сервисы «Покупка билетов», например, в театрах есть, в музеях — нет, обратил внимание Минниханов. «Минкультуры куда смотрит? Если вы не заинтересованы в этом — никому это не надо, а для людей это должно быть удобно», — добавил он.

Образовательные процессы цифровым технологиям с замминистров начаты, обратил внимание президент РТ. Следующий этап, по его словам, обучить коллег, которые работают в муниципалитетах.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

По качеству сотовой связи очень много «пятен» на трассах Шали — Сорочьи Горы — Альметьевск, отметил Минниханов.

Самые главные вопросы — кадры, их очень мало, даже в США огромная нехватка IT-специалистов. Нужно создать центры переподготовки, такой специалист востребован, нужно на эти вопросы серьезно обратить внимание, заявил президент Татарстана.

Также на итоговой коллегии Минцифры РТ Минниханов заявил, что в республике власти плохо работают по организации оказания государственных и муниципальных услуг.

