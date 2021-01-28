Минниханов: «По организации оказания государственных и муниципальных услуг плохо работаем»

На итоговой коллегии Минцифры РТ президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в республике власти плохо работают по организации оказания государственных и муниципальных услуг: необходимо расписать дорожную карту, кто за что должен отвечать, и довести ее до каждого ведомства.



Хотелось бы, чтобы наши IT-парки активизировались и чтобы разработки получили дальнейшее потребление, добавил Минниханов.

Фото: digital.tatarstan.ru

Президент также отметил, что МФЦ будет эффективно работать, когда все услуги будут доступны, понятны, удобны. Это должны обеспечить Минцифры, как заказчик, и сами МФЦ.

Сегодня на итоговой коллегии Минцифры его глава Айрат Хайруллин сообщил, что в Татарстане есть все условия и возможности, чтобы в ближайшие 14 месяцев совместно с Минэкономики, ЦЭСИ и муниципалитетами реализовать двухлетнюю программу перевода государственных и муниципальных услуг на новую цифровую платформу.



Также сегодня в Минцифры сообщили, что в Татарстане при необходимости запустят запись на вакцинацию от коронавируса через МФЦ.

