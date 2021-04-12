На Каме около Нижнекамска продолжает понижаться уровень воды

Фото: МЧС РТ (архив)

Около Нижнекамска на реке Каме продолжает понижаться уровень воды, сообщает Гидрометцентр РТ.



По состоянию водоемов республики на 12 апреля на большей части нижнего бьефа Нижнекамской ГЭС продолжает понижаться высота горизонта воды — за двое суток уровень составил 51,6 м, это на 8,4 м ниже опасного критического уровня.

Фото: МЧС РТ (архив)

Ранее также сообщалось, что на большей части Нижнекамского водохранилища продолжается понижение высоты горизонта воды. По состоянию на 10 апреля уровень воды на водохранилище понизился на 2—9 см.

Маргарита Головатенко