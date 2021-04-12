Новости общества

10:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На Каме около Нижнекамска продолжает понижаться уровень воды

08:58, 12.04.2021 1
На Каме около Нижнекамска продолжает понижаться уровень воды
Фото: МЧС РТ (архив)

Около Нижнекамска на реке Каме продолжает понижаться уровень воды, сообщает Гидрометцентр РТ.

По состоянию водоемов республики на 12 апреля на большей части нижнего бьефа Нижнекамской ГЭС продолжает понижаться высота горизонта воды — за двое суток уровень составил 51,6 м, это на 8,4 м ниже опасного критического уровня.

Фото: МЧС РТ (архив)

Ранее также сообщалось, что на большей части Нижнекамского водохранилища продолжается понижение высоты горизонта воды. По состоянию на 10 апреля уровень воды на водохранилище понизился на 2—9 см.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12 апр
    Нижнекамское водохранилище расположено выше плотины Нижнекамской ГЭС, госпожа Маргарита Головатенко!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с министром труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмирой Зариповой
Официальные партнеры

Спецпроекты

Рекомендуем