В двух районах Татарстана сохраняется превышение отметки выхода воды на пойму

Фото: МЧС РТ (архив)

Гидрометцентр Татарстана опубликовал предупреждение о сохранении превышения отметки выхода воды на пойму. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По состоянию на утро 10 апреля на реке Кубне в селе Чутеево Кайбицкого района республики из-за подъема уровня воды сохраняется выход на пойму. Пойма затоплена на глубину 117 см. Текущий уровень ниже отметки опасного уровня на 36 см.

На реке Берсут в сельском поселении Урманчеево в Мамадышском районе РТ также сохраняется выход воды на пойму. Она затоплена на глубину 74 см. Текущий уровень ниже отметки опасного уровня на 64 см.



На Куйбышевском водохранилище за прошедшие сутки уровни воды повысились на 6—14 см на Волжском участке и на 12—30 см на Камском участке.

На большей части Нижнекамского водохранилища продолжается понижение высоты горизонта воды. За прошедшие сутки уровни воды на водохранилище понизились на 2—9 см, у ОГП Набережные Челны за сутки наблюдалось повышение уровня воды на 1 см.

Ранее «Реальное время» сообщало, каким населенным пунктам Татарстана может грозить подтопление этой весной.

Алексей Нечаев