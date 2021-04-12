Новости экономики

10:46 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

В десяти школах Челнов капитально отремонтируют столовые

07:46, 12.04.2021
В десяти школах Челнов капитально отремонтируют столовые
Фото: mon.tatarstan.ru

В Челнах отремонтируют столовые в десяти школах по республиканской программе, сообщает Сhelny-biz.ru.

Ремонт ожидается в школах №20, 21, 43, 50, 51, 52, 55, и №46 им. Д. Бадретдинова, а еще в лицее-интернате №84 им. Гали Акыша и кадетской школе №49.

Всего в республике запланирован ремонт 198 школьных пищеблоков, на это власти Татарстана направят 1 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах на замену 99 лифтов в этом году потратят 255,82 млн рублей. Из почти сотни лифтов 26 подлежат замене по основной программе.

Также в Татарстане в текущем году планируется строительство и капитальный ремонт 50 фельдшерско-акушерских пунктов.

Маргарита Головатенко
ЭкономикаБюджетОбществоОбразование Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с министром труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмирой Зариповой
Официальные партнеры
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем