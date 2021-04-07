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В Татарстане в этом году построят и отремонтируют 50 фельдшерско-акушерских пунктов

14:54, 07.04.2021
В Татарстане в этом году построят и отремонтируют 50 фельдшерско-акушерских пунктов
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане в текущем году планируется строительство и капитальный ремонт 50 фельдшерско-акушерских пунктов, сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ринат Абдуллин.

По его словам, работа по строительству или капремонту ведется практически в каждом населенном пункте. Он подчеркнул, что в республике острой нехватки ФАПов не наблюдается.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в Татарстане в 2021 году ассигнования на капитальный ремонт многоквартирных домов и социальных объектов составят 14 млрд рублей. Минстрой РТ сейчас реализует 44 программы на сумму более 47 млрд рублей. Из них 14 млрд направлены на капремонт многоквартирных домов и социальных объектов. Отдельно Абдуллин отметил президентскую программу «Наш двор». На нее в этом году предусмотрено еще 8 млрд рублей.

Маргарита Головатенко
НедвижимостьОбществоВластьИнфраструктураМедицина Татарстан
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