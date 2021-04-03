В Челнах на замену 99 лифтов потратят более 255 млн рублей

В Набережных Челнах на замену 99 лифтов в этом году потратят 255,82 млн рублей. Из почти сотни лифтов 26 подлежат замене по основной программе, сообщают «Челнинские известия».



«Нижегородлифтмаш» заменит лифты в доме 62/05, а в домах 3/01, 52/20, 11/31 (пассажирские и грузовые лифты), 50/07 и 19/11а — «Карачаровский механический завод».

По дополнительной программе заменят 73 лифта в 23 домах. Начаться работы должны в конце апреля — начале мая, а завершиться — 1 октября.

Напомним, в Челнах с 16 апреля начнутся работы по капитальному ремонту.

Маргарита Головатенко