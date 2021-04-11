В Дербышках мужчина упал на козырек аптеки

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В казанском поселке Дербышки мужчина выпал из окна четвертого этажа на козырек аптеки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Инцидент произошел на улице Советской, 25. Спасатели транспортировали пострадавшего в автомобиль скорой помощи.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В марте стало известно, что в общежитии Казанского государственного медицинского университета, которое расположено по адресу улица Пионерская, дом 14, собираются заменить окна. Там в прошлом году выпала девушка, когда мыла окна в комнате.



Татьяна Леухина