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В Дербышках мужчина упал на козырек аптеки

18:38, 11.04.2021
В Дербышках мужчина упал на козырек аптеки
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В казанском поселке Дербышки мужчина выпал из окна четвертого этажа на козырек аптеки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Инцидент произошел на улице Советской, 25. Спасатели транспортировали пострадавшего в автомобиль скорой помощи.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В марте стало известно, что в общежитии Казанского государственного медицинского университета, которое расположено по адресу улица Пионерская, дом 14, собираются заменить окна. Там в прошлом году выпала девушка, когда мыла окна в комнате.

Татьяна Леухина
Происшествия Татарстан
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