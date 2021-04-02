В Татарстане открыли горячую линию по зачислению детей в первый класс

В Татарстане запустили горячую линию по вопросам зачисления детей в первый класс. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

На все вопросы будут отвечать специалисты ведомства. Позвонить можно по будням с 9.00 до 18.00 по телефонам: +7 (843) 237-75-15, +7 (843) 237-75-05.

Фото: mon.tatarstan.ru

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором в Набережных Челнах родители будущих первоклассников выстроились в очереди, чтобы записать своих детей в первый класс Пушкинского пролицея №78. По словам очевидцев, они прибыли туда еще ночью.

Прием заявлений для зачисления в первый класс проходит в два этапа. С 1 апреля по 30 июня принимаются заявления от родителей детей, которые живут на закрепленной за школой территории и имеют преимущественное право на зачисление. С 6 июля по 5 сентября принимаются заявления от остальных.