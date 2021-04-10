В России чаще всего работают по специальности врачи, юристы и главные бухгалтеры

Фото: Максим Платонов

Согласно исследованию, которое провел сервис по поиску работы Superjob, чаще всего работают по специальности врачи, юристы и главные бухгалтеры. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что 43% программистов, 44% маркетологов, 47% системных администраторов, 53% экономистов, 69% бухгалтеров, 72% учителей и 75% психологов тоже работают по специальности.

42% секретарей, половина дизайнеров, большинство менеджеров по продажам, по работе с клиентами и по логистике не работают по специальности.

53% россиян, которые работают по специальности, получают зарплату более 80 тыс. рублей.

В исследовании приняли участие 3,5 тыс. россиян с высшим образованием и опытом работы.

Ранее сообщалось, что в России увеличение заработной платы вместо повышения на работе предпочли бы 76% респондентов. При этом чем старше люди, тем чаще они выберут деньги.

Алексей Нечаев