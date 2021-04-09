В Татарстане затопило временный автомобильный мост
В Высокогорском районе Татарстана затопило временный автомобильный мост из-за резкого подъема уровня воды в реке Суле. Отмечается, что основной автомобильный мост находится на ремонте.
В 11.00 уровень перелива составлял 30 см, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение с населённым пунктом осуществляется по стационарному подвесному пешеходному мосту. На место прибыли начальник Высокогорского пожарно-спасательного гарнизона, руководитель исполнительного комитета, председатель КЧС и ОПБ, глава Усадского сельского поселения.
Ранее в Татарстане в селе Никольское Спасского района из-за подмыва водопропускных труб на реке Бездне провалилась грунтовая дорога.
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