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В Татарстане затопило временный автомобильный мост

13:00, 09.04.2021
В Татарстане затопило временный автомобильный мост
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В Высокогорском районе Татарстана затопило временный автомобильный мост из-за резкого подъема уровня воды в реке Суле. Отмечается, что основной автомобильный мост находится на ремонте.

В 11.00 уровень перелива составлял 30 см, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ
фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сообщение с населённым пунктом осуществляется по стационарному подвесному пешеходному мосту. На место прибыли начальник Высокогорского пожарно-спасательного гарнизона, руководитель исполнительного комитета, председатель КЧС и ОПБ, глава Усадского сельского поселения.

Ранее в Татарстане в селе Никольское Спасского района из-за подмыва водопропускных труб на реке Бездне провалилась грунтовая дорога.

Алексей Нечаев
ПроисшествияОбщество Татарстан
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