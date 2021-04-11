Вероника Кудерметова вышла в финал турнира WTA в Чарлстоне

Вероника Кудерметова обыграла испанскую теннисистку Паулу Бадосу в полуфинале турнира WTA в Чарлстоне.

На турнире под 15 номером россиянка дважды выиграла сет со счетом 6:3, затратив для победы полтора часа. В другом полуфинальном поединке Данка Ковинич обыграла в двух сетах Онсу Жаберу (6:3, 6:2).

Для победительницы финала этот турнир станет дебютным в карьере. До этого ни одна из нынешних финалисток не побеждали в турнирах на взрослом уровне.

Перед финалом Кудерметова поделилась своими ожиданиями от решающего матча в Чарльстоне:

«Никаких ожиданий, я просто буду бороться за каждый мяч. Если я выиграю, то буду очень счастлива и буду собой гордиться. Конечно, я очень хочу выиграть свой первый турнир, и в финале постараюсь выложиться на все 100%», — сказала россиянка.

Ранее в январе 2021 года Кудерметова уступила в финале турнира WTA в Абу-Даби белорусской спортсменке Арине Соболенко.